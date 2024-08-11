Андрей Рублёв во второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира
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Российский теннисист Андрей Рублёв во второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира. В матче 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада) россиянин обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|1
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Первая победа Рублёва над первой ракеткой мира была на грунтовом турнире серии АТР в Белграде (Сербия) в 2022 году. В финале он обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).
Баланс побед и поражений Андрея в матчах против первых ракеток мира составляет 2-4.
В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Арнальди, который в 1/4 финала обыграл японца Кея Нисикори.
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