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Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати, где Касаткина сыграет с Александровой

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В основной сетке турнира заявлено восемь российских теннисисток. Соревнования пройдут с 13 по 19 августа.

Турнир WTA-1000 в Цинциннати. Матчи первого круга с участием россиянок.

Екатерина Александрова — Дарья Касаткина

Анна Калинская — Катержина Синякова (Чехия)

Эмма Наварро (США) — Мирра Андреева

Анастасия Потапова - Клара Бюрель (Франция)

Диана Шнайдер - Чжан Шуай (Китай)

Анастасия Павлюченкова - Онс Жабер (Тунис)

Людмила Самсонова - Синьюй Ван (Китай).

Другие наиболее заметные матчи первого круга.