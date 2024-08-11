Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати, где Касаткина сыграет с Александровой
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В основной сетке турнира заявлено восемь российских теннисисток. Соревнования пройдут с 13 по 19 августа.
Турнир WTA-1000 в Цинциннати. Матчи первого круга с участием россиянок.
- Екатерина Александрова — Дарья Касаткина
- Анна Калинская — Катержина Синякова (Чехия)
- Эмма Наварро (США) — Мирра Андреева
- Анастасия Потапова - Клара Бюрель (Франция)
- Диана Шнайдер - Чжан Шуай (Китай)
- Анастасия Павлюченкова - Онс Жабер (Тунис)
- Людмила Самсонова - Синьюй Ван (Китай).
Другие наиболее заметные матчи первого круга.
- Каролина Мухова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина)
- Донна Векич (Хорватия) - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
- Элисе Мертенс (Бельгия) - Марта Костюк (Украина)
- Каролина Возняцки (Дания) - Ангелина Калинина (Украина)
- Питон Стирнс (США) - Паула Бадоса (Испания).
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