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Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати, где Касаткина сыграет с Александровой

Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати, где Касаткина сыграет с Александровой
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В основной сетке турнира заявлено восемь российских теннисисток. Соревнования пройдут с 13 по 19 августа.

Турнир WTA-1000 в Цинциннати. Матчи первого круга с участием россиянок.

  • Екатерина Александрова — Дарья Касаткина
  • Анна Калинская — Катержина Синякова (Чехия)
  • Эмма Наварро (США) — Мирра Андреева
  • Анастасия Потапова - Клара Бюрель (Франция)
  • Диана Шнайдер - Чжан Шуай (Китай)
  • Анастасия Павлюченкова - Онс Жабер (Тунис)
  • Людмила Самсонова - Синьюй Ван (Китай).

Другие наиболее заметные матчи первого круга.

  • Каролина Мухова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина)
  • Донна Векич (Хорватия) - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
  • Элисе Мертенс (Бельгия) - Марта Костюк (Украина)
  • Каролина Возняцки (Дания) - Ангелина Калинина (Украина)
  • Питон Стирнс  (США) - Паула Бадоса (Испания).
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Календарь турнира в Цинциннати (ж)
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