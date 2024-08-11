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Андрей Рублёв в матче с Синнером одержал первую с апреля победу над игроком топ-10

Андрей Рублёв в матче с Синнером одержал первую с апреля победу над игроком топ-10
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал первую с апреля победу над игроком топ-10. Напомним, в матче 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада) россиянин обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

В апреле Рублёв обыграл вторую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Отметим, что на том турнире Андрей впоследствии стал чемпионом. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Арнальди, который в 1/4 финала обыграл японца Кея Нисикори.

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