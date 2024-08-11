Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000

24-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в крупнейший полуфинал в карьере — на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

В 2024 году 20-летняя Диана Шнайдер выиграла три титула в одиночном разряде на уровне WTA. Отметим, что все её трофеи пришлись на разные покрытия (хард, грунт, трава). На Олимпийских играх 2024 года Диана стала серебряным призёром в парном разряде.

В полуфинале турнира в Монреале Шнайдер сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.