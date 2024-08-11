Впервые с 2019 года две дебютантки Торонто вышли в полуфинал, среди них Диана Шнайдер

24-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 15-й номер рейтинга WTA американка Эмма Наварро первый раз принимают участие в турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Впервые с 2019 года сразу две теннисистки, дебютирующие в Открытом чемпионате Канады, вышли в полуфинал.

Пять лет назад чешская теннисистка Мари Боузкова и Софья Кенин из США также пробились в полуфинал дебютного для себя турнира в Канаде.

В 1/2 финала турнира в Торонто Шнайдер сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая является действующей чемпионкой соревнований. Эмма Наварро встретится с соотечественницей Амандой Анисимовой.

В 2024 году 20-летняя Диана Шнайдер выиграла три титула в одиночном разряде на уровне WTA. Отметим, что все её трофеи пришлись на разные покрытия (хард, грунт, трава). На Олимпийских играх 2024 года Диана стала серебряным призёром в парном разряде.