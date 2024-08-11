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Стала известна сетка турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, где сыграют три россиянина

Прошла жеребьёвка хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В основной сетке соревнований попали три российских теннисиста.

Карен Хачанов стартует в первом круге в матче с аргентинцем Франсиско Серундоло. Даниил Медведев и Андрей Рублёв начнут выступление на турнире со второго круга.

Турнир серии «Мастерс» в Цинциннати. Наиболее заметные матчи первого круга:

Бен Шелтон (США) — Райлли Опелка (США).

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Хольгер Руне (Дания) — Маттео Берреттини (Италия).

Гаэль Монфис (Франция) — Алексей Попырин (Австралия).

Напомним, в 2023 году на турнире в Цинциннати победил серб Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Джокович на соревнованиях не выступит, Алькарас посеян на турнире под вторым номером.