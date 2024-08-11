Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, где сыграют три россиянина

Стала известна сетка турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, где сыграют три россиянина
Аудио-версия:
Комментарии

Прошла жеребьёвка хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В основной сетке соревнований попали три российских теннисиста.

Карен Хачанов стартует в первом круге в матче с аргентинцем Франсиско Серундоло. Даниил Медведев и Андрей Рублёв начнут выступление на турнире со второго круга.

Турнир серии «Мастерс» в Цинциннати. Наиболее заметные матчи первого круга:

  • Бен Шелтон (США) — Райлли Опелка (США).
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
  • Хольгер Руне (Дания) — Маттео Берреттини (Италия).
  • Гаэль Монфис (Франция) — Алексей Попырин (Австралия).

Напомним, в 2023 году на турнире в Цинциннати победил серб Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Джокович на соревнованиях не выступит, Алькарас посеян на турнире под вторым номером.

Сетка турнира в Цинциннатии (м)
Календарь турнира в Цинциннатии (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android