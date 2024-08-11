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20-летняя Диана Шнайдер дебютирует в топ-20 мирового рейтинга благодаря успеху в Торонто

20-летняя Диана Шнайдер дебютирует в топ-20 мирового рейтинга благодаря успеху в Торонто
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд благодаря успешному выступлению на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Россиянка станет как минимум 20-й ракеткой мира. В 2024 году 20-летняя Диана Шнайдер выиграла три титула в одиночном разряде на уровне WTA.

Напомним, в матче 1/4 финала в Торонто Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счётом 4:6, 6:1, 6:4. В полуфинале она сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая является действующей победительницей соревнований в Канаде.

Если Диана выйдет в финал, то поднимется на 17-ю строчку мирового рейтинга WTA. В случае победы на турнире и завоевания титула Шнайдер станет 14-й ракеткой мира.

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