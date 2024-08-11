Рублёв — четвёртый теннисист с 2020 года, обыгравший 1-ю ракетку мира на разных покрытиях

В ночь с 10 на 11 августа восьмая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в канадском Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал четвёртым игроком с 2020 года, победившим первую ракетку мира на разных покрытиях.

Первая победа Рублёва над первой ракеткой мира была на грунтовом турнире серии АТР в Белграде (Сербия) в 2022 году. В финале он обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).

Теннисисты, побеждавшие первую ракетку мира на разных покрытиях (с 2020 года):