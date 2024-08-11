Дарья Клишина: все знают, что Андреева и Шнайдер — наши девочки, и все ими гордятся

Российская легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина заявила, что все гордятся теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Напомним, на Олимпиаде в Париже (Франция) они завоевали серебро и стали единственными призёрами из сборной России на Играх.

«На теннисе в Париже я не была — приезжала конкретно на дни лёгкой атлетики, и в первую очередь на прыжки в длину — посетила и квалификацию, и финал на следующий день. Но про серебро наших девушек в паре я, конечно, знаю — все паблики об этом сообщали. Это очень классно, конечно. Не могу судить, могли ли они завоевать золото, но медаль на Олимпиаде — это в любом случае огромный успех и достижение, которым стоит гордиться. И все российские СМИ пишут, что это наши девочки и они завоевали серебро. Конечно же, все ими гордятся», — рассказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.