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Андрей Рублёв повторил уникальное достижение Иржи Легечки в 2024 году

Андрей Рублёв повторил уникальное достижение Иржи Легечки в 2024 году
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В ночь с 10 на 11 августа мск восьмая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории «Мастерс» в канадском Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал вторым игроком игрокм в 2024 году, побеждавшим теннисиста из топ-5 мирового рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах».

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

1 мая Рублёв в 1/4 финала грунтового турнира в Мадриде (Испания) обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 6:3, 6:2.

Ещё одним теннисистом, побеждавшим в этом году игроков из первой пятёрки рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах» является Иржи Легечка (Чехия). В марте на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе он обыграл занимавшего в то время пятое место в рейтинге ATP Андрея Рублёва (6:4, 6:4), а в мае был сильнее на тот момент третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева (6:4, отказ).

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