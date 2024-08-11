«Андрей заслужил победу». Янник Синнер — о поражении от Рублёва на «Мастерсе» в Монреале

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от Андрея Рублёва в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) — 3:6, 6:1, 2:6.

«Такое может случиться. Я начал не очень хорошо, во втором сете стал играть лучше, в третьем у меня многое получалось, но я упустил свои шансы, а потом не смог вернуться в игру. Он играл хорошо и заслужил победу. Когда находишься не в лучшей физической форме, нельзя упускать возможность, как я это сделал в начале третьего сета. После этого начинаешь нервничать.

Нужно принять поражение. Это неплохой результат для меня, исходя из моего состояния. Андрей был лучше в важные моменты матча», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Арнальди.