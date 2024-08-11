«В Цинциннати не смогу сыграть на 100%». Янник Синнер — о предстоящем «Мастерсе» в США

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём состоянии перед турниром категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Физически я неплохо себя чувствую. Поражения, подобные сегодняшнему, больше связаны с ментальным аспектом. Моё тело было не таким гибким, как хотелось бы, из-за проблем со здоровьем, которые помешали мне сыграть в Париже, но и на ментальном уровне я не чувствовал себя комфортно. Надеюсь вернуться в форму как можно скорее. Я не ожидаю чудес в ближайшие пять дней и предполагаю, что не смогу сыграть на 100% в Цинциннати, но намерен на US Open — 2024 показать свою лучшую игру», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча с Андреем Рублёвым на турнире в Монреале ( 3:6, 6:1, 2:6).

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 12 по 19 августа. Синнер начнёт соревнования со второго круга.