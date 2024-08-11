«Многие годы страдал от депрессии». Рублёв — о трудностях за пределами корта

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о ментальных трудностях, с которыми сталкивался за пределами корта.

– Вы сказали, что последние несколько месяцев испытывали трудности – какие?

– Ментальные (смеётся). Я был морально не в порядке. Не знаю, как объяснить, – всё было не так. Думаю, к тому времени трудности продолжались уже долго, многое случалось и за пределами корта, и я начал выгорать, ведь многие годы страдал от депрессии. И 2024 год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться. Всё вырывалось наружу на корте всё больше и больше. В жизни я мог сохранять спокойствие, но на корте я всё сжигал. В последние месяцы чувствую себя очень хорошо, и сразу теннис стал лучше, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В ночь с 10 на 11 августа мск восьмая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории «Мастерс» в канадском Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал вторым игроком в 2024 году, побеждавшим теннисиста из топ-5 мирового рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах».