Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв: назвал бы победу над Синнером лучшей в сезоне, если не считать Мадрид

Рублёв: назвал бы победу над Синнером лучшей в сезоне, если не считать Мадрид
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над лидером мирового рейтинга Янником Синнером в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории «Мастерс» в канадском Монреале — 6:3, 1:6, 6:2.

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

– Вы считаете победу над Синнером лучшей в своей карьере на данный момент?
– Сейчас я бы назвал эту победу лучшей в сезоне, если не считать Мадрид.

– Как вам удалось перенастроиться после разгромного поражения во второй партии со счётом 1:6?
– После второго сета я нормально себя чувствовал. Думал: «В первой партии я был хорош, доминировал над ним». Затем у него появилась небольшая возможность. Он сумел ей воспользовался и повёл в противостоянии. Я вышел в туалет, просто чтобы успокоиться и не думать слишком быстро. Если вспомнить, что он первая ракетка мира, то для чего мне переживать? Да, он выиграл сет со счётом 6:1, однако так и должно быть, он должен меня обыгрывать.

Если начинаешь так думать, то автоматически расслабляешься. На самом деле ты ставишь его на моё место. Допустим, я лидер рейтинга ATP и проигрываю тому, кто находится в первой десятке, но у него есть проблемы. Я уступаю партию, так как он играет агрессивнее – это же странно. Так что, может, он был немного в стрессе.
Да, после второго сета я смотрел на всё с этой позиции и из-за этого был более расслаблен. Это нормально. Да, в одной партии я был лучше, в другой – он. Сейчас у нас третий сет – посмотрим, что будет, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Многие годы страдал от депрессии». Признания Рублёва после победы над Синнером в Канаде
«Многие годы страдал от депрессии». Признания Рублёва после победы над Синнером в Канаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android