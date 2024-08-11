Рублёв: назвал бы победу над Синнером лучшей в сезоне, если не считать Мадрид

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над лидером мирового рейтинга Янником Синнером в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории «Мастерс» в канадском Монреале — 6:3, 1:6, 6:2.
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– Вы считаете победу над Синнером лучшей в своей карьере на данный момент?
– Сейчас я бы назвал эту победу лучшей в сезоне, если не считать Мадрид.
– Как вам удалось перенастроиться после разгромного поражения во второй партии со счётом 1:6?
– После второго сета я нормально себя чувствовал. Думал: «В первой партии я был хорош, доминировал над ним». Затем у него появилась небольшая возможность. Он сумел ей воспользовался и повёл в противостоянии. Я вышел в туалет, просто чтобы успокоиться и не думать слишком быстро. Если вспомнить, что он первая ракетка мира, то для чего мне переживать? Да, он выиграл сет со счётом 6:1, однако так и должно быть, он должен меня обыгрывать.
Если начинаешь так думать, то автоматически расслабляешься. На самом деле ты ставишь его на моё место. Допустим, я лидер рейтинга ATP и проигрываю тому, кто находится в первой десятке, но у него есть проблемы. Я уступаю партию, так как он играет агрессивнее – это же странно. Так что, может, он был немного в стрессе.
Да, после второго сета я смотрел на всё с этой позиции и из-за этого был более расслаблен. Это нормально. Да, в одной партии я был лучше, в другой – он. Сейчас у нас третий сет – посмотрим, что будет, — сказал Рублёв на пресс-конференции.
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