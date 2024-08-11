Видеообзор победы Рублёва над Синнером в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале

В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и восьмым в рейтинге ATP российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев на турнире). Победа в трёх партиях осталась за Рублёвым — 6:3, 1:6, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором четвертьфинального матча между Рублёвым и Синнером в Монреале.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди.

Ранее Синнер прокомментировал поражение от Андрея Рублёва в 1/4 финала турнира категории «Мастерс».