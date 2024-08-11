Видеообзор победы Рублёва над Синнером в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале
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В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и восьмым в рейтинге ATP российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев на турнире). Победа в трёх партиях осталась за Рублёвым — 6:3, 1:6, 6:2.
Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
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|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором четвертьфинального матча между Рублёвым и Синнером в Монреале.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди.
Ранее Синнер прокомментировал поражение от Андрея Рублёва в 1/4 финала турнира категории «Мастерс».
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