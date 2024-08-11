Видеообзор матча между Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой в Торонто

Сегодня, 11 августа, российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче четвёртого круга она обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянки.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором полуфинального матча между Шнайдер и Самсоновой в Торонто.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
В полуфинале Шнайдер проведёт встречу с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.