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Видеообзор матча между Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой в Торонто

Видеообзор матча между Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой в Торонто
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Сегодня, 11 августа, российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче четвёртого круга она обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором полуфинального матча между Шнайдер и Самсоновой в Торонто.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале Шнайдер проведёт встречу с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

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