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Анисимова прокомментировала победу в матче с Соболенко

Анисимова прокомментировала победу в матче с Соболенко
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132-я ракетка мира из США Аманда Анисимова дала комментарий по поводу победы в матче с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

Торонто. 1/4 финала
10 августа 2024, суббота. 23:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Было очень тяжело. Весь день была влажная погода, так что мне понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к этому. Я старалась играть умно и допускать как можно меньше ошибок. Во втором сете я улучшила свою игру, я довольна собой. Стараюсь придерживаться своего тенниса, играть агрессивно. Если я не буду выкладываться на 100 процентов, то вряд ли смогу выиграть у такого игрока, как она», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

В полуфинале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с соотечественницей Эммой Наварро. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

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