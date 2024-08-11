Анисимова прокомментировала победу в матче с Соболенко

132-я ракетка мира из США Аманда Анисимова дала комментарий по поводу победы в матче с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
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«Было очень тяжело. Весь день была влажная погода, так что мне понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к этому. Я старалась играть умно и допускать как можно меньше ошибок. Во втором сете я улучшила свою игру, я довольна собой. Стараюсь придерживаться своего тенниса, играть агрессивно. Если я не буду выкладываться на 100 процентов, то вряд ли смогу выиграть у такого игрока, как она», — сказала Анисимова на пресс-конференции.
В полуфинале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с соотечественницей Эммой Наварро. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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