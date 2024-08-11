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Аманда Анисимова рассказала, как на неё повлиял перерыв, связанный с психическим здоровьем

Аманда Анисимова рассказала, как на неё повлиял перерыв, связанный с психическим здоровьем
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Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о перерыве, который она использовала, чтобы заняться своим психическим здоровьем.

«Я чувствую себя очень свежей после перерыва, в моей голове появилось больше ясности. До перерыва я была очень измотана, поэтому, когда я вернулась, я получила гораздо больше удовольствия от тенниса. У меня появился другой взгляд на вещи. Я очень рада вернуться. Перерыв очень помог мне, потому что, честно говоря, я никогда в жизни не брала перерыв больше двух недель. Мне это было необходимо как человеку, чтобы отдохнуть и восстановиться», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Ранее Анисимова прокомментировала победу над Ариной Соболенко в 1/4 финала турнира в Торонто (Канада).

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