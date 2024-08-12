Аманда Анисимова назвала свою главную цель в карьере

132-я ракетка мира из США Аманда Анисимова рассказала о своей главной цели в карьере.

«Я надеюсь, что у меня впереди ещё много лет карьеры. У меня много целей, которых нужно достичь. Небольшая из них в этом году — попасть в топ-100, чего я уже добилась. Я хочу выиграть турнир «Большого шлема» и стать номером один в мире. Надеюсь, что упорная работа поможет мне добиться этого», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

В финале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с победительницей пары Диана Шнайдер — Джессика Пегула. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

Ранее Анисимова дала комментарий по поводу победы в матче с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).