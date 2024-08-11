Шнайдер — Пегула: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Торонто

12 августа состоится матч 1/2 финала хардового турнира в Торонто (Канада), в котором сыграют 24-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 6-й номер рейтинга WTA американка Джессика Пегула. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянинкой и спортсменкой из США, которая начнётся не раньше 1:00 по московскому времени.

Девушки впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является как раз американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

Напомним, Шнайдер в матче четвёртого круга она обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову.