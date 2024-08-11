Шнайдер — Пегула: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Торонто
Поделиться
12 августа состоится матч 1/2 финала хардового турнира в Торонто (Канада), в котором сыграют 24-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 6-й номер рейтинга WTA американка Джессика Пегула. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянинкой и спортсменкой из США, которая начнётся не раньше 1:00 по московскому времени.
Торонто. 1/2 финала
12 августа 2024, понедельник. 01:00 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Джессика Пегула
Д. Пегула
Девушки впервые сыграют друг с другом.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является как раз американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.
Напомним, Шнайдер в матче четвёртого круга она обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову.
Комментарии
- 11 августа 2024
-
21:00
-
20:36
-
19:30
-
18:47
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:38
-
12:27
-
11:57
-
11:23
-
10:40
-
10:39
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
09:59
-
09:55
-
09:46
-
09:22
-
07:48
-
06:33
-
06:23
-
06:12
-
05:25
-
05:09
-
04:42
-
03:44
-
00:52
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 10 августа 2024
-
23:56
-
23:11