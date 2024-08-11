Камилла Рахимова уступила в квалификации турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла матч 1/2 квалификации турнира в Цинциннати (США). Её соперницей была британка Хэрриет Дарт. Счёт встречи — 4:6, 6:2, 0:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Рахимова сделала одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Дарт два эйса при двух двойных ошибках. Также представительница Великобритании сделала семь брейков при 16 брейк-пойнтах.

В финале квалификации Дарт встретится с победителем встречи между Элиной Аванесян (Армения) и Лорен Дэвис (США). Отметим, что в эти минуты проходит третий сет, в котором Аванесян лидирует со счётом 4:0. Для неё это первый матч после смены спортивного гражданства.