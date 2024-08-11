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Андрей Рублёв поделился личным секретом

Андрей Рублёв поделился личным секретом
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ни разу в жизни не готовил.

«То, что люди не знают обо мне… Я понятия не имею, как готовить. И я никогда в жизни не готовил. Может, я пробовал однажды, когда мне было шесть или семь лет. На этом всё. Моя кулинарная карьера была закончена быстро», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в Монреале.

В ночь с 10 на 11 августа мск Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории «Мастерс» в канадском Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал вторым игроком в 2024 году, побеждавшим теннисиста из топ-5 мирового рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах».

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