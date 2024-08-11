Экс-россиянка Элина Аванесян выиграла первый матч после смены спортивного гражданства

Армянская теннисистка 58-я ракетка мира Элина Аванесян, ранее представляющая Россию, выиграла свой первый матч после смены гражданства. В полуфинале квалификации турнира в Цинциннати (США) она оказалась сильнее представительницы США Лорен Дэвис — 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Аванесян не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Дэвис одна подача навылет, три двойные ошибки и один брейк при восьми брейк-пойнтах.

Напомним, о решении 21-летней Аванесян начать выступать за Армению сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. По словам главы Федерации тенниса России, спортсменка уже три года живёт в Барселоне. Аванесян 21 год. Лучшим результатом спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.