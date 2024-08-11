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«Он попытается отыграться». Арнальди — о предстоящем матче с Рублёвым

«Он попытается отыграться». Арнальди — о предстоящем матче с Рублёвым
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46-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди поделился ожиданиями от матча с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Монреале (Канада).

Монреаль. 1/2 финала
12 августа 2024, понедельник. 00:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

«Матч будет сильно отличаться от „Ролан Гаррос“, где, наверное, я показал одну из лучших игр. Он попытается отыграться. Но и я постараюсь восстановиться, потому что много времени провёл на корте, и показать достойную игру», — сказал Арнальди на пресс-конференции.

В ночь с 10 на 11 августа Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал вторым игроком в 2024 году, побеждавшим теннисиста из топ-5 мирового рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах».

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