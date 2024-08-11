«Он попытается отыграться». Арнальди — о предстоящем матче с Рублёвым

46-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди поделился ожиданиями от матча с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Монреале (Канада).

«Матч будет сильно отличаться от „Ролан Гаррос“, где, наверное, я показал одну из лучших игр. Он попытается отыграться. Но и я постараюсь восстановиться, потому что много времени провёл на корте, и показать достойную игру», — сказал Арнальди на пресс-конференции.

В ночь с 10 на 11 августа Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал вторым игроком в 2024 году, побеждавшим теннисиста из топ-5 мирового рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах».