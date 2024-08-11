«Для зрителей это хорошо». Синнер считает, что теннисисты могут играть по два матча в день

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался по поводу правил, предусматривающих возможность двух матчей в день для теннисистов.

«Должны ли пересмотреть правила, по которым можно играть два матча в день? Нет. Когда нет другой возможности, мы должны играть дважды. Это правила для всех.

Думаю, для зрителей это даже хорошо, они могут дважды посмотреть на игроков. Так что всё в порядке – нам просто нужно через это пройти, вот и всё», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча с Андреем Рублёвым на турнире в Монреале ( 3:6, 6:1, 2:6).

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди.

Ранее Синнер прокомментировал поражение от Андрея Рублёва в 1/4 финала турнира категории «Мастерс».