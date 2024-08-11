Рублёв — Арнальди: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала «Мастерса» в Монреале

На полночь по московскому времени запланирован матч 1/2 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), в котором сыграют восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 46-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из Италии, которая начнётся не ранее 00:00.
|1
|2
|3
|
|
Счёт личных встреч равный — 1-1. Рублёв выиграл 7:5, 6:3 в Вене-2023, во втором круге, а Арнальди победил в третьем круге «Ролан Гаррос» нынешнего года — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.
В ночь с 10 на 11 августа Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал вторым игроком в 2024 году, побеждавшим теннисиста из топ-5 мирового рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах».
- 11 августа 2024
-
22:38
-
22:22
-
21:51
-
21:44
-
21:44
-
21:37
-
21:32
-
21:00
-
20:36
-
19:30
-
18:47
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:38
-
12:27
-
11:57
-
11:23
-
10:40
-
10:39
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
09:59
-
09:55
-
09:46
-
09:22
-
07:48
-
06:33
-
06:23
-
06:12
-
05:25
-
05:09
-
04:42