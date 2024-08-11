Рублёв — Арнальди: статистика личных встреч полуфиналистов «Мастерса» в Монреале

На полночь по московскому времени запланирован матч 1/2 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), в котором сыграют восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 46-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди. Счёт личных встреч равный — 1-1. Рублёв выиграл 7:5, 6:3 в Вене-2023, во втором круге, а Арнальди победил в третьем круге «Ролан Гаррос» нынешнего года — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из Италии, которая начнётся не ранее 00:00.

В ночь с 10 на 11 августа Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал вторым игроком в 2024 году, побеждавшим теннисиста из топ-5 мирового рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах».