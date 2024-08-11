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Аманда Анисимова вышла в финал турнира в Торонто

Аманда Анисимова вышла в финал турнира в Торонто
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В Торонто (Канада) завершился полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 между 132-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой и её соотечественницей Эммой Наварро (15-й номер рейтинга). Счёт встречи — 6:3, 2:6, 6:2.

Торонто. 1/2 финала
11 августа 2024, воскресенье. 21:05 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		2 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. У Наварро две подачи навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. На счету Анисимовой четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре брейка при 11 брейк-пойнтах.

В финале Анисимова встретится с победителем пары Диана Шнайдер (Россия) — Джессика Пегула (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча, который начнётся 12 августа не раньше 1:00 по московскому времени.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

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