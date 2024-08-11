Аманда Анисимова вышла в финал турнира в Торонто

В Торонто (Канада) завершился полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 между 132-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой и её соотечественницей Эммой Наварро (15-й номер рейтинга). Счёт встречи — 6:3, 2:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. У Наварро две подачи навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. На счету Анисимовой четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре брейка при 11 брейк-пойнтах.

В финале Анисимова встретится с победителем пары Диана Шнайдер (Россия) — Джессика Пегула (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча, который начнётся 12 августа не раньше 1:00 по московскому времени.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.