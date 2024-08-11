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Наоми Осака в трёх сетах обыграла Анну Блинкову в квалификации турнира в Цинциннати

Наоми Осака в трёх сетах обыграла Анну Блинкову в квалификации турнира в Цинциннати
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95-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака обыграла россиянку Анну Блинкову в полуфинале квалификации турнира в Цинциннати (США) — 6:2, 2:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. На счету Осаки восемь эйсов, пять двойных ошибок и шесть брейков при 13 брейк-пойнтах. Блинкова не сделала ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

В финале квалификации Осака сыграет с Эшлин Крюгер из США.

Напомним, Наоми Осака на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) во втором круге проиграла бельгийской теннисистке Элисе Мертенс со счётом 3:6, 4:6.

Ранее российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла матч 1/2 квалификации турнира в Цинциннати (США). Её соперницей была британка Хэрриет Дарт. Счёт встречи — 4:6, 6:2, 0:6.

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