Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корда обыграл Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале

Корда обыграл Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале
Комментарии

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала он в трёх сетах уступил американцу Себастьяну Корде. Встреча завершилась со счётом 7:6, 1:6, 6:4 в пользу теннисиста из США.

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 5 		6 4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Корды шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Соперником Корды по полуфиналу «Мастерса» в Монреале станет победитель встречи Хуркач — Попырин. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.

Материалы по теме
Рублёв обыграл Синнера! Россиянин пробился в полуфинал «Мастерса» в Монреале
Рублёв обыграл Синнера! Россиянин пробился в полуфинал «Мастерса» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android