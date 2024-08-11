Корда обыграл Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала он в трёх сетах уступил американцу Себастьяну Корде. Встреча завершилась со счётом 7:6, 1:6, 6:4 в пользу теннисиста из США.
Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 1
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|6
|4
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Корды шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Соперником Корды по полуфиналу «Мастерса» в Монреале станет победитель встречи Хуркач — Попырин. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.
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