Корда обыграл Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала он в трёх сетах уступил американцу Себастьяну Корде. Встреча завершилась со счётом 7:6, 1:6, 6:4 в пользу теннисиста из США.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Корды шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Соперником Корды по полуфиналу «Мастерса» в Монреале станет победитель встречи Хуркач — Попырин. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.