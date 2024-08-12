Эрика Андреева уверенно вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати

88-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева одержала убедительную победу в полуфинале квалификации турнира в Цинциннати (США). Её соперницей была Клара Таусон из Дании. Счёт встречи — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. На счету Андреевой четыре эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. На счету Таусон две подачи навылет, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В финале квалификации Андреева встретится с победителем пары Сара Эррани (Италия) — Ван Яфань (Китай).

Ранее 95-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака обыграла россиянку Анну Блинкову в полуфинале квалификации турнира в Цинциннати (США) — 6:2, 2:6, 6:2.