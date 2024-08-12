Алексей Попырин вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале, одолев Хуберта Хуркача
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Австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала он в трёх сетах обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 7:5.
Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 21:10 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|7
|
|6 5
|5
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Встреча продлилась 2 часа 48 минут. В её рамках Попырин 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 21 заработанного. На счету Хуркача восемь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В полуфинале «Мастерса» в Монреале Попырин сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.
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