Алексей Попырин вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале, одолев Хуберта Хуркача

Австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала он в трёх сетах обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 48 минут. В её рамках Попырин 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 21 заработанного. На счету Хуркача восемь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Попырин сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.