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Рублёв — Арнальди: россиянин уверенно выиграл первый сет полуфинала «Мастерса» в Монреале

Рублёв — Арнальди: россиянин уверенно выиграл первый сет полуфинала «Мастерса» в Монреале
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 46-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Рублёва. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из Италии.

Монреаль. 1/2 финала
12 августа 2024, понедельник. 00:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		1
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Счёт личных встреч равный — 1-1. Рублёв выиграл 7:5, 6:3 в Вене-2023, во втором круге, а Арнальди победил в третьем круге «Ролан Гаррос» нынешнего года — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

Ранее в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

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