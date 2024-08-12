Рублёв — Арнальди: россиянин уверенно выиграл первый сет полуфинала «Мастерса» в Монреале
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 46-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Рублёва. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из Италии.
Монреаль. 1/2 финала
12 августа 2024, понедельник. 00:15 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Остановлен
1 : 0
|1
|2
|3
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|1
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|1
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Счёт личных встреч равный — 1-1. Рублёв выиграл 7:5, 6:3 в Вене-2023, во втором круге, а Арнальди победил в третьем круге «Ролан Гаррос» нынешнего года — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.
Ранее в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
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