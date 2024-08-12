Рублёв — Арнальди: россиянин уверенно выиграл первый сет полуфинала «Мастерса» в Монреале

В эти минуты проходит матч 1/2 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 46-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Рублёва. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из Италии.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Рублёв выиграл 7:5, 6:3 в Вене-2023, во втором круге, а Арнальди победил в третьем круге «Ролан Гаррос» нынешнего года — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

Ранее в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2.