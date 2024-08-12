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Шнайдер проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Торонто

Шнайдер проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Торонто
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Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Торонто со счётом 4:6, 3:6.

Торонто. 1/2 финала
12 августа 2024, понедельник. 01:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Шнайдер допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы две подачи навылет, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале турнира Пегула встретится с соотечественницей Амандой Анисимовой.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

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