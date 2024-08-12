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Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл итальянца Маттео Арнальди в полуфинале турнира в Монреале со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Рублёв сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из трёх брейк-пойнтов. На счету Арнальди две подачи навылет и одна двойная ошибка.

В финале турнира Рублёв сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Себастьян Корда (США).

Ранее в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 6,7 млн.

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