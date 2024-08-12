Карлос Алькарас назвал цели на 2024 год

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, каких целей хочет добиться в 2024 году.

«Я борюсь за то, чтобы быть первым номером, это то, что я действительно хочу сделать как можно скорее. Гонка ATP также является для меня важным рейтингом. В конце года, если вы финишируете на первом месте, рейтинг ATP будет довольно близок к этому.

Я сосредоточен на том, чтобы ехать на каждый турнир, думать о том, чтобы играть в отличный теннис, показывать хорошие результаты, просто чтобы стать лучше в гонке и в этом году закончить год первым номером. Это одна из моих главных целей прямо сейчас. Так что я с нетерпением жду, чтобы сделать это», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Напомним, Алькарас на Олимпийских играх в Париже взял серебро, проиграв в финале сербу Новаку Джоковичу.

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