Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Монреале. На стадии полуфинала он обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2.
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«Ожидание того стоило. Я рад оказаться в своем первом канадском финале. Я просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к завтрашнему дню. Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что если я в финале, значит, мы поработали действительно хорошо», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
В финале турнира Рублёв сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Себастьян Корда (США).
Ранее в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монреале Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
Рублёв тренируется с Надалем в Барселоне
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