Пегула объяснила, почему ей сложно далась победа над Шнайдер на турнире в Торонто

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер в полуфинале турнира в Торонто.

«Сегодня я играла лучше, чем в прошлых играх. Условия по-прежнему были очень тяжёлыми, и играть против левши очень сложно, а также против того, с кем я никогда не тренировалась и не играла, поэтому я понятия не имела, чего ожидать. Я играла очень хорошо, у меня было ощущение, что я скорректировала свой план на игру, потому что то, что, как я думала, не сработало, мне пришлось немного адаптироваться, горжусь тем, что смогла решить эту проблему», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

В финале турнира Пегула встретится с соотечественницей Амандой Анисимовой.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

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