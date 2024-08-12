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Определился соперник Андрея Рублёва в финале турнира в Монреале

Определился соперник Андрея Рублёва в финале турнира в Монреале
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62-я ракетка мира Алексей Попырин обыграл 18-ю ракетку мира Себастьяна Корду в полуфинале теннисного турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Монреаль. 1/2 финала
12 августа 2024, понедельник. 03:45 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		3
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Матч между теннисистами длился 1 час 31 минуту. В его рамках Попырин сделал два эйса и шесть двойных ошибок, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Корды два эйса и пять двойных ошибок, американец реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В финале Попырин сыграет с восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 6 795 555. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.

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