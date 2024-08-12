Определился соперник Андрея Рублёва в финале турнира в Монреале
Поделиться
62-я ракетка мира Алексей Попырин обыграл 18-ю ракетку мира Себастьяна Корду в полуфинале теннисного турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.
Монреаль. 1/2 финала
12 августа 2024, понедельник. 03:45 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Себастьян Корда
С. Корда
Матч между теннисистами длился 1 час 31 минуту. В его рамках Попырин сделал два эйса и шесть двойных ошибок, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Корды два эйса и пять двойных ошибок, американец реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
В финале Попырин сыграет с восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.
Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 6 795 555. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2024
-
05:40
-
05:01
-
04:17
-
03:44
-
03:10
-
02:32
-
00:58
-
00:31
-
00:07
-
00:07
- 11 августа 2024
-
23:52
-
23:47
-
23:39
-
22:38
-
22:22
-
21:51
-
21:44
-
21:44
-
21:37
-
21:32
-
21:00
-
20:36
-
19:30
-
18:47
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:38
-
12:27
-
11:57
-
11:23
-
10:40
-
10:39
-
10:27