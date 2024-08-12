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12 августа главные новости спорта, футбольные трансферы

Рублёв в финале турнира в Монреале, достижение «Спартака» в 2024 году. Главное к утру
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Монреале, обыграв в полуфинале итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2, «Спартак» — лучшая команда РПЛ в 2024 году по количеству матчей «на ноль», зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Монреале.
  2. «Спартак» — лучшая команда РПЛ в 2024 году по количеству матчей «на ноль».
  3. Зрители освистали президента Франции Макрона на церемонии закрытия Олимпиады-2024.
  4. Глава Дагестана опубликовал эмоциональный пост после побед местных борцов на Олимпиаде.
  5. В «Барселоне» приняли решение расстаться с Ансу Фати.
  6. Шнайдер проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Торонто.
  7. «И сюда забралась грязная политика». Махачев жёстко высказался об Олимпийских играх.
  8. Определился соперник Андрея Рублёва в финале турнира в Монреале.
  9. Рафаэль Варан травмировался в первом же матче за «Комо» и покинул поле на 23-й минуте.
  10. Эрика Андреева уверенно вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати.
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