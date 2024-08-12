Рублёв в финале турнира в Монреале, достижение «Спартака» в 2024 году. Главное к утру
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Монреале, обыграв в полуфинале итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2, «Спартак» — лучшая команда РПЛ в 2024 году по количеству матчей «на ноль», зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Монреале.
- «Спартак» — лучшая команда РПЛ в 2024 году по количеству матчей «на ноль».
- Зрители освистали президента Франции Макрона на церемонии закрытия Олимпиады-2024.
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