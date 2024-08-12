Андрей Рублёв поднялся на шестое место в обновлённом рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.
Россиянин Андрей Рублёв переместился с восьмого на шестое место. Рейтинг всё так же возглавляет итальянец Янник Синнер, вторым идёт серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, расположившийся на пятой строчке.
Рейтинг АТР. 12 августа:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 8770 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7950;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6995;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6355;
6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4615;
7 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 4215;
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3890;
9 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3690;
10 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3480…
22 (22). Карен Хачанов — 1880…
63 (63). Павел Котов — 814…
66 (66). Роман Сафиуллин — 795…
99 (100). Аслан Карацев (все — Россия) — 575.