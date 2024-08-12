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Онс Жабер снялась с турнира в Цинциннати, где должна была сыграть с Павлюченковой

Онс Жабер снялась с турнира в Цинциннати, где должна была сыграть с Павлюченковой
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16-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса не выступит на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) из-за травмы.

«Дорогие мои, с сожалением сообщаю вам, что из-за обострившейся травмы плеча я не смогу выступить на Открытом чемпионате Цинциннати. Все мои усилия по своевременному восстановлению после игры в Торонто не помогли, моё текущее состояние не позволяет мне выступать на требуемом уровне, но я приложу все усилия, чтобы восстановиться к предстоящему Открытому чемпионату США в Нью-Йорке», — написала Жабер в своём аккаунте в соцсетях.

В первом круге турнира в Цинциннати Жабер должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Ранее теннисистка из Туниса уступила в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто (Канада) японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 1:6.

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