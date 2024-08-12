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«С нетерпением жду его». Алькарас — о «Мастерсе» в Цинциннати

«С нетерпением жду его». Алькарас — о «Мастерсе» в Цинциннати
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что с нетерпением ждёт, чтобы сыграть на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Мне нужно было несколько дней, чтобы не думать о теннисе. Я с нетерпением жду игры здесь, в Цинциннати, счастлив вернуться. Очевидно, что у меня остались прекрасные воспоминания о прошлом годе, когда дошёл до финала и проиграл в напряжённом, эпическом матче. Это турнир, в котором я люблю играть, и с нетерпением жду его», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в 2023 году на турнире в Цинциннати победил серб Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Джокович на соревнованиях не выступит, Алькарас посеян на турнире под вторым номером.

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