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«Медали — не для каждого». Чжэн Циньвэнь выложила фото с надписью на толстовке

«Медали — не для каждого». Чжэн Циньвэнь выложила фото с надписью на толстовке
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Китайская теннисистка чемпионка Олимпийских игр — 2024 Чжэн Циньвэнь разместила фото в своём аккаунте в социальных сетях, на котором стоит в толстовке с надписью «medaling isnt for everyone» (Медали — не для каждого. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Из личного архива спортсменки

Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей Китая, выигравшей золото Олимпийских игр в одиночном женском разряде. В полуфинале олимпийского турнира она обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши — 6:2, 7:5.

За неделю до Олимпиады седьмая ракетка мира Циньвэнь стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). Всего на счету 21-летней китаянки четыре титула на уровне WTA. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в этом году.

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