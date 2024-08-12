Андрей Рублёв обозначил плюсы и минусы статуса фаворита и аутсайдера

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, предпочитает ли он быть в фаворитах или оставаться незамеченным.

«Не знаю. У обеих сторон есть хорошие и плохие последствия. Когда ты не фаворит, это хорошо — тебе нечего терять, у тебя меньше ожиданий, поэтому ты играешь свободнее. Иногда благодаря этому ты выигрываешь матчи, но плохо, когда ты не фаворит, это зависит от того, против кого ты играешь, потому что есть игроки, которые являются фаворитами, и только благодаря имени они побеждают игроков, им даже не нужно много делать. Достаточно выйти на корт, и они уже выиграли матч только благодаря имени и уважению. А когда ты не фаворит, с тобой такого не происходит. В этом и заключается недостаток статуса аутсайдера — не иметь такой власти», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада), где сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 6 795 555. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.