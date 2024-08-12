«Делать всё с осознанием». Рублёв рассказал, чему хотел научиться, когда был моложе

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв дал совет молодым людям, у которых есть проблемы с ментальным здоровьем.

«Это сложный вопрос, потому что я тоже нуждаюсь в таком совете. Единственное, чему надеюсь научиться и чему хотел бы научиться, когда был моложе, — это делать всё с осознанием. Любое решение, которое вы принимаете, или любое чувство, которое вы испытываете, — осознавайте его, откуда именно оно исходит, почему, и осознавайте, что это ваше решение. Большинство людей вкладывает что-то в вашу голову, и вы думаете так, но не понимаете, что на самом деле это не ваше мнение, потому что вас так воспитали. Поэтому осознавайте каждый шаг, каждое чувство, которое вы испытываете, чтобы убедиться, что оно ваше, потому что, когда вы живёте так, как вам хотелось бы, вы чувствуете себя намного лучше. Иначе это было бы похоже на ложь самому себе. Именно поэтому все мы начинаем страдать от чего-то, потому что в глубине души понимаем, что-то не так, но не хотим с этим мириться», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Ранее Андрей Рублёв рассказал о ментальных трудностях, с которыми сталкивался за пределами корта.

Напомним, Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада), где сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.