«Помог и заставил всё осознать». Рублёв — о Марате Сафине

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о психологической помощи от бывшего теннисиста Марата Сафина.

«Многие вещи я пытался открыть сам и решить с разными психологами, с разными курсами, но тот, кто мне очень помог и заставил всё осознать — это Марат Сафин. Звучит смешно, но это правда. Он тот, кто помог мне. После Уимблдона мы очень мило пообщались. Да, он мне очень помог, поэтому я ему благодарен», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Ранее Рублёв рассказал о ментальных трудностях, с которыми столкнулся за пределами корта.

Напомним, Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада), где сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 6 795 555. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.