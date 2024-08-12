«Очень расстроилась». Коллинз — о травме и пропуске турнира в Цинциннати

Американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, как чувствует себя после травмы, полученной на Олимпиаде в Париже, а также высказалась о пропуске турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) и надежде выступить на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика).

«Небольшое обновление для всех, кто протягивал мне руку помощи и проверял, как я себя чувствую после травмы на Олимпиаде. После теплового удара в Париже я растянула прямую мышцу живота. Почти четыре года назад у меня была похожая травма в этой области, из-за которой я не могла участвовать в соревнованиях более четырёх месяцев. Очевидно, не хочу повторения этого.

Поскольку приближаюсь к концу своей карьеры, мне было важно отдохнуть и восстановиться, чтобы травма зажила как можно быстрее. Очень расстроилась, что мне пришлось отказаться от участия в соревнованиях в Торонто и Цинциннати. Надеюсь вернуться к соревнованиям в Монтеррее и продолжить свой сезон после US Open, стараясь достичь тех целей, которые поставила перед собой в этом году.

Спасибо всем, кто обращался ко мне в течение последних нескольких недель, и всем, кто всегда поддерживал меня», — написала Коллинз в социальных сетях.

Также сообщается, что с турнира снялись три теннисистки из топ-10 мирового рейтинга — итальянка Ясмин Паолини, гречанка Мария Саккари и Ига Свёнтек из Польши. Ранее стало известно, что в Торонто не сыграет четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.