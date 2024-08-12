«Если Роджер может это сделать, я тоже смогу». Серена Уильямс — о связи с Федерером

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о духовной связи с бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

«Моя карьера проходила параллельно карьере Роджера. Он всегда знал, как справиться с любой ситуацией, и всегда знал, как победить. Я изучала его игру и думала: «Как мне тоже научиться так быстро бить по мячу? Как бы мне тоже так двигаться на корте и иметь такую работу ног?» Я изучала его игру, потому что он был лучшим, и чувствовала эту странную, неосознанную связь с Федерером, которую не могла объяснить. Я всегда думала, что, если Роджер сможет это сделать, я тоже смогу это сделать», — приводит We Love Tennis слова Уильямс из документального сериала «На арене: Серена Уильямс».

Ранее Серена Уильямс и Роджер Федерер были признаны лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Его ровесница Серена Уильямс завершила выступления в том же году после US Open — 2022.