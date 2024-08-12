«Она представляет угрозу». Пегула — о предстоящем финале с Анисимовой в Торонто

Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящем финале на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) со своей соотечественницей Амандой Анисимовой.

«Аманда всегда была очень талантлива, она — топ-игрок, когда здорова и играет. Она взяла небольшой перерыв, и это здорово, приятно видеть, что она снова играет в свой лучший теннис. Все знают, что она представляет угрозу каждый раз, когда выходит на корт. Завтра будет битва, мне придётся постараться сделать всё возможное, чтобы заставить её играть много лишних мячей, стараться быть агрессивной, когда это возможно, и быть умной», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.